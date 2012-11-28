Jam session: inconformistas y experimentados americanos

En la madrugada de este jueves, a la 1.00 horas, el espacio Jam session, presentado por Luis Martín, está dedicado al colectivo de músicos de vanguardia americana.

Bajo el título Inconformistas y experimentados americanos, se desarrolla esta serie que se compone de varios capítulos, en los que se aborda una selección musical de las obras que rompieron las tradiciones en América.

En el capítulo de este jueves, nos centramos en un segmento con sólidos anclajes en el terremoto cultural que se produjo en la década de los años 60.

Escuchamos relevantes obras como Our promise, de Thurston Moore, Walking falling, de Laurie Anderson, Nasal retentive callipe music, de Frank Zappa o The beach, de Bill Frisell, entre otros.