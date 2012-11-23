Romeo y Julieta, de Berlioz, visto con los ojos de James Conlon
- El director americano dirige a la Orquesta Nacional de España
- Colaboran como solistas Ekaterina Semenchuk, Raúl Giménez y Nicolas Cavallier
- En directo desde el Auditorio Nacional, el domingo a las 11.30 horas
El aclamado director James Conlon se presenta este fin de semana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto a la Orquesta Nacional de España, en tres citas de las cuales Radio Clásica les ofrecerá en directo la sesión del domingo a las 11.30 horas.
Conectamos con la sala madrileña para escuchar la interpretación de Romeo y Julieta, Op.17, de Héctor Berlioz, para la que la Orquesta Nacional ha contado con las voces de la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, el tenor Raúl Giménez y el bajo Nicolas Cavallier como solistas. Una versión muy interesante que esperamos que disfruten.
James Conlon
Sobre el podio del Auditorio Nacional de Música se mecerá la batuta de James Conlon, una de las figuras más representativas de la dirección musical actual. Nacido en 1950, el americano está reconocido como uno de los directores más versátiles y respetados del panorama internacional, con una amplia trayectoria, tanto en repertorio sinfónico como operístico.
Debuta a los 24 años con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y desde entonces ha dirigido las mejores orquestas americanas y europeas, siendo actual titular de la Ópera de Los Angeles. Especializado en el repertorio operístico, ha sido director principal de la Ópera de París, además de invitado regular de La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, la Ópera de Chicago y la Ópera de Roma. Además ha liderado ya más de 260 representaciones en el Metropolitan de Nueva York. Sus interpretaciones de las óperas de Wagner le han consolidado dentro de la música de este género, y ha conseguido llevar la tradición wagneriana al otro lado del Atlántico, desde que fuera nombrado titular de la Ópera de Los Angeles.
James Conlon, cuenta con una vasta producción discográfica, en la que ha grabado con los sellos como EMI, Decca, Sony o Capriccio. Además, su carácter abierto y dinámico le ha hecho ganarse al público también a través de las entrevistas y apariciones en programas de televisión.