Romeo y Julieta, de Berlioz, visto con los ojos de James Conlon

El aclamado director James Conlon se presenta este fin de semana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto a la Orquesta Nacional de España, en tres citas de las cuales Radio Clásica les ofrecerá en directo la sesión del domingo a las 11.30 horas.

Conectamos con la sala madrileña para escuchar la interpretación de Romeo y Julieta, Op.17, de Héctor Berlioz, para la que la Orquesta Nacional ha contado con las voces de la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, el tenor Raúl Giménez y el bajo Nicolas Cavallier como solistas. Una versión muy interesante que esperamos que disfruten.