Los programas más destacados del fin de semana

Radio Clásica les trae este fin de semana una nutrida oferta dentro de nuestra programación. A través de esta noticia, destacamos algunas de las citas más interesantes de la emisora para los próximos días. Les recomendamos que no se pierdan ningún detalle.

Valkyrien, de Hartmann, en Viaje a Ítaca El viernes a las 19.00 horas les acercamos en los viernes de Música y danza de Viaje a Ítaca la segunda parte del ballet Valkyrien, de Hartmann. El programa presentado por Carlos de Matesanz nos está ofreciendo la emisión íntegra de este poco programado ballet, que es sin duda una de las maravillas olvidadas más cautivadoras de la producción del autor. Si se perdieron el primer programa lo pueden escuchar aquí. Y pueden ampliar la información sobre esta cita en esta noticia de nuestra web.