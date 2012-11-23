Los programas más destacados del fin de semana
- Escuchamos la segunda parte del ballet de Hartmann
- Concluye la serie de Temas de música dedicada a Bach
Radio Clásica les trae este fin de semana una nutrida oferta dentro de nuestra programación. A través de esta noticia, destacamos algunas de las citas más interesantes de la emisora para los próximos días. Les recomendamos que no se pierdan ningún detalle.
Valkyrien, de Hartmann, en Viaje a Ítaca
El viernes a las 19.00 horas les acercamos en los viernes de Música y danza de Viaje a Ítaca la segunda parte del ballet Valkyrien, de Hartmann. El programa presentado por Carlos de Matesanz nos está ofreciendo la emisión íntegra de este poco programado ballet, que es sin duda una de las maravillas olvidadas más cautivadoras de la producción del autor.
Si se perdieron el primer programa lo pueden escuchar aquí.
Y pueden ampliar la información sobre esta cita en esta noticia de nuestra web.
Termina la segunda entrega de Ofrendas bachianas en Temas de música
Óscar del Canto concluye este fin de semana la segunda entrega de la serie Ofrendas bachianas, emitida durante el mes de noviembre en el espacio temático de Radio Clásica Temas de música. El sábado y domingo a las 15.00 horas podrán disfrutar de los dos últimos capítulos de esta serie, en los que se ha incluido una entrevista al Garnati Ensemble, alterando así la materia programada para estos días.
La agrupación camerística nos presenta el proyecto Playing Goldberg, en el que están inmersos y que pretende ser una nueva versión, original y desenfadada, de las famosísimas Variaciones Golberg de Bach.
Pueden escuchar todos los capítulos emitidos en los podcast de Temas de música.
Y si quieren saber más sobre la entrevista de este fin de semana les recomendamos que lean la presentación de Óscar del Canto en nuestra web.