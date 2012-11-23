Isabel María Sánchez Millán en Música joven

Isabel María Sánchez Millán, de 19 años, es la ganadora del primer premio de la última edición del Concurso de guitarra de la Fundación Guerrero.

Este sábado a las 11.00 horas visita Música Joven, el programa presentado por Beatriz Torío, para contarnos su experiencia en el certamen y hablarnos de su trayectoria. Además, ofrecerá a todos los oyentes un pequeño recital integrado por varias obras de su repertorio.

Isabel es de Córdoba y estudia actualmente en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Hace unos meses participó en el Día Europeo de la Música, organizado por Radio Clásica, junto a su hermana Celia, que es pianista y con la que forma el Grupo Mabelia.