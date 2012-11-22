Stephen Hough en Gran auditorio

El espacio Gran auditorio les acerca este jueves a las 17.00 horas el concierto que tuvo lugar el pasado 12 de enero en la Sala Sinfónica de Birmingham, en Reino Unido.

El pianista Stephen Hough se presenta junto a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, bajo las órdenes de Andris Nelsons, para interpretar el Concierto para piano y orquesta número 1 en Fa sostenido menor, Op.1, de Sergei Rachmaninov. Un programa que se completa con dos obras emblemáticas de Richard Strauss: Muerte y transfiguración, Op.24, y Así habló Zaratustra, Op.30.