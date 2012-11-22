Mikhail Rudy con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Este jueves a las 20.00 horas dentro del espacio de conciertos de Radio Clásica, les ofrecemos una cita a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas.

El pianista Mikhail Rudy es protagonista de esta sesión, en la que interpreta junto a la formación sinfónica el Concierto para piano y orquesta número 2 en Do menor, Op.18, de Sergei Rachmaninov. Pedro Halffter toma la batuta para dirigir esta obra junto a la Sinfonía número 5 en Re menor, Op.47, de Dmitri Shostakovich.