Mikhail Rudy con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- Interpreta el Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov
- También escuchamos la Sinfonía nº5 de Shostakovich
- Dirige Pedro Halffter
Este jueves a las 20.00 horas dentro del espacio de conciertos de Radio Clásica, les ofrecemos una cita a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas.
El pianista Mikhail Rudy es protagonista de esta sesión, en la que interpreta junto a la formación sinfónica el Concierto para piano y orquesta número 2 en Do menor, Op.18, de Sergei Rachmaninov. Pedro Halffter toma la batuta para dirigir esta obra junto a la Sinfonía número 5 en Re menor, Op.47, de Dmitri Shostakovich.
Mikhail Rudy
A pesar de su difícil situación familiar (sus padres fueron deportados a Uzbekistán por el Régimen Soviético y sus abuelos habían sido prisioneros de campos de concentración), Mikhail Rudy consiguió comenzar sus estudios musicales con muy limitados recursos. Pronto continuó en el Conservatorio de Moscú, años durante los cuales ganó varios premios.
A mediados de los 70 Rudy pide asilo en Francia y se traslada, comenzando con éxito su carrera en 1977, en la celebración del 90 cumpleaños de Marc Chagall, donde interpretó el Triple Concierto de Beethoven junto al violinista Isaac Stern y el violonchelista Mstislav Rostropovich. Desde entonces ha actuado como solista con las más renombradas orquestas, además de dedicar su tiempo a proyectos junto a músicos de jazz como Misha Alperin. Incluso ha tenido ocasión de escribir un libro, titulado La novela de un pianista (2008).