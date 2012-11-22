El juramento de Gaztambide vuelve al Teatro de la Zarzuela
- Estará en cartel del 23 de noviembre al 16 de diciembre
- Emilio Sagi recupera el montaje que realizó en el año 2000
- Miguel Ángel Gómez Martínez se encarga de la dirección musical
- Radio Clásica emitirá en diferido, el 20 de diciembre, esta zarzuela de Gaztambide
Fue en 1858 cuando se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid El juramento, zarzuela de Luis de Olona con música de Joaquín Gaztambide.
Este jueves, día 23, vuelve al escenario del coliseo madrileño la producción que montó Emilio Sagi hace 12 años de la obra. Se trata del segundo título lírico que pone en escena el teatro madrileño esta temporada. Estará en cartel hasta el 16 de diciembre.
Será el maestro granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, invitado habitual en los principales teatros de ópera europeos, el que se encargue de la dirección musical, en el que es su debut zarzuelístico. Las sopranos María Rey-Joly (La Baronesa) y Silvia Vázquez (María); los barítonos Isaac Galán (el Marqués), Axier Sánchez (Don Carlos), Damián del Castillo (Cabo Peralta) y Luis Álvarez (El Conde); y el tenor Alexander Guerrero (Sebastián), son algunos de los cantantes que participan en esta producción -con escenografía de Gerardo Trotti- junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid.
El origen y la acción de El juramento
El dramaturgo Luis de Olona se inspiró para escribir el texto de la zarzuela en un personaje (el Marqués) de la ópera cómica francesa La rose de Peronne, con música de Adolphe Adam y estrenada en París en 1840. La acción de El juramento se desarrolla en 1710, durante la guerra de Sucesión entre Felipe V y los austríacos.