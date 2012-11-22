El juramento de Gaztambide vuelve al Teatro de la Zarzuela

Fue en 1858 cuando se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid El juramento, zarzuela de Luis de Olona con música de Joaquín Gaztambide.

Este jueves, día 23, vuelve al escenario del coliseo madrileño la producción que montó Emilio Sagi hace 12 años de la obra. Se trata del segundo título lírico que pone en escena el teatro madrileño esta temporada. Estará en cartel hasta el 16 de diciembre.

Será el maestro granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, invitado habitual en los principales teatros de ópera europeos, el que se encargue de la dirección musical, en el que es su debut zarzuelístico. Las sopranos María Rey-Joly (La Baronesa) y Silvia Vázquez (María); los barítonos Isaac Galán (el Marqués), Axier Sánchez (Don Carlos), Damián del Castillo (Cabo Peralta) y Luis Álvarez (El Conde); y el tenor Alexander Guerrero (Sebastián), son algunos de los cantantes que participan en esta producción -con escenografía de Gerardo Trotti- junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid.