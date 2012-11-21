Prodigios musicales, desde la Fundación Juan March

Este miércoles a las 19.00 horas, Radio Clásica tiene prevista la transmisión en directo desde la Fundación Juan March de Madrid para ofrecerles un concierto enmarcado en la serie de Prodigios musicales.

Una serie dedicada a los compositores considerados como niños prodigio, que alumbraron obras en su más tierna juventud.

El prestigioso Cuarteto Casals protagoniza la sesión de este miércoles. En sus manos podremos escuchar composiciones camerísticas de dos de los más reconocidos niños prodigio: Mozart y Schubert. Del genio de Salzburgo sonarán su Cuarteto en Sol Mayor K.80, y su Divertimento para cuerda en Fa Mayor, K.138. Del maestro austriaco podremos escuchar dos cuartetos: el número 7 en Re Mayor, D.94, y el número 10 en Mi bemol Mayor, D.87.