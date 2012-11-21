Prodigios musicales, desde la Fundación Juan March
- Una serie dedicada a los niños prodigio de la composición
- Un recital del Cuarteto Casals
- Obras de Mozart y Schubert
Este miércoles a las 19.00 horas, Radio Clásica tiene prevista la transmisión en directo desde la Fundación Juan March de Madrid para ofrecerles un concierto enmarcado en la serie de Prodigios musicales.
Una serie dedicada a los compositores considerados como niños prodigio, que alumbraron obras en su más tierna juventud.
El prestigioso Cuarteto Casals protagoniza la sesión de este miércoles. En sus manos podremos escuchar composiciones camerísticas de dos de los más reconocidos niños prodigio: Mozart y Schubert. Del genio de Salzburgo sonarán su Cuarteto en Sol Mayor K.80, y su Divertimento para cuerda en Fa Mayor, K.138. Del maestro austriaco podremos escuchar dos cuartetos: el número 7 en Re Mayor, D.94, y el número 10 en Mi bemol Mayor, D.87.
Serie Prodigios musicales
"La infancia (y también la adolescencia) es más una noción derivada de convenciones culturales que de una estricta cronología vital. La sociedad de cada momento ha dispensado una consideración distinta a las variadas etapas de la vida y quizá esto explique que la figura del niño compositor parezca un fenómeno exclusivo del pasado. Hasta el extremo de que Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) ha sido considerado el último gran prodigio. El proteccionismo hacia la infancia y la reglamentación de la formación musical, tan asentadas en la sociedad contemporánea, fueron bien distintos hasta el siglo XIX, y esto seguramente permitió que aflorara el talento temprano de un modo diferente."
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