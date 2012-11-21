Argentina en Nuestro flamenco

En la noche de este miércoles al jueves, a las 00.00 horas, nos visita en Nuestro flamenco, el programa presentado por José María Velázquez-Gaztelu, la cantaora onubense Argentina. Hablamos con ella sobre su nuevo trabajo titulado Un viaje por el cante, un disco muy personal en el que la voz de Argentina pone un nuevo toque a piezas del repertorio flamenco más y menos conocidas.

Además, Argentina nos anuncia las citas de conciertos que la han traído a Madrid, donde actuará en el Teatro Lara los días 26, 27 y 28 de noviembre.