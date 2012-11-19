Europa Abierta desde Casa de América, 'Economías euroamericanas'
- Casa de América, 19 de diciembre, a las 19:00 hora española
El programa de radio Europa Abierta se grabará en la Casa de América, en Madrid, el próximo 19 de diciembre, a las 19:00 hora española, con un programa titulado 'Economías Euroamericanas'. ¿Cómo pueden ayudar los países de América Latina a superar la crisis que atraviesa Europa? ¿Ha cambiado el flujo migratorio entre ambas regiones?.
En un momento en el que el FMI da unas previsiones de crecimiento para 2013 del 4,0 y 3,4 para Brasil y México respectivamente, frente al 0,9 de Alemania y el 0,4 de Francia, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina pueden convertirse en la piedra de toque para la salida de la crisis del viejo continente. La próxima cumbre CELAC – UE, que tendrá lugar en Chile el próximo mes de enero, tiene por delante numerosos retos y supone una gran oportunidad para los países miembros de la Unión Europea. Estas y otras cuestiones serán analizadas en una tertulia radiofónica abierta al público, dentro del programa 'Europa Abierta', que se grabara para la ocasión en la Casa de América.
Participan:
Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Sergio Romero Pizarro, Embajador de Chile en España.
Guillermo Fernández de Soto, Director para Europa del Banco de Desarrollo de América Latina.
- Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano.