Europa Abierta desde Casa de América, 'Economías euroamericanas'

El programa de radio Europa Abierta se grabará en la Casa de América, en Madrid, el próximo 19 de diciembre, a las 19:00 hora española, con un programa titulado 'Economías Euroamericanas'. ¿Cómo pueden ayudar los países de América Latina a superar la crisis que atraviesa Europa? ¿Ha cambiado el fl­ujo migratorio entre ambas regiones?.

En un momento en el que el FMI da unas previsiones de crecimiento para 2013 del 4,0 y 3,4 para Brasil y México respectivamente, frente al 0,9 de Alemania y el 0,4 de Francia, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina pueden convertirse en la piedra de toque para la salida de la crisis del viejo continente. La próxima cumbre CELAC – UE, que tendrá lugar en Chile el próximo mes de enero, tiene por delante numerosos retos y supone una gran oportunidad para los países miembros de la Unión Europea. Estas y otras cuestiones serán analizadas en una tertulia radiofónica abierta al público, dentro del programa 'Europa Abierta', que se grabara para la ocasión en la Casa de América.

Participan:

Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

Sergio Romero Pizarro, Embajador de Chile en España.

Guillermo Fernández de Soto, Director para Europa del Banco de Desarrollo de América Latina.