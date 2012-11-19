Nuevos horarios y frecuencias en Radio Exterior de España

De lunes a viernes, Radio Exterior de España ha pasado a emitir exclusivamente en onda corta digital (DRM) para Europa. Nos podrán sintonizar únicamente de 5 a 13 horas tiempo universal coordinado en diferentes frecuencias, según horas y áreas geográficas.

De igual manera, comunicamos a nuestros oyentes que nos sintonizan en Oriente Medio que hemos suspendido nuestras emisiones por la frecuencia de 11.895 Kilohercios, pudiéndonos sintonizar, a partir de las 11 horas tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 21.610 Kilohercios.

En el caso de nuestros oyentes que nos sintonizan en África Ecuatorial por la frecuencia de 21.540 Kilohercios, les anunciamos que las emisiones comenzarán a las 11 horas tiempo universal coordinado.

Les comunicamos que, los fines de semana, podrán seguir escuchando Tablero Deportivo en el continente europeo, en las horas y frecuencias habituales, tal y como venían haciendo hasta ahora.

Les recordamos que además pueden escuchar nuestras emisiones las 24 horas vía satélite e internet.

La información completa sobre horarios, frecuencias y programación está disponible en nuestra web: www.radioexterior.es

Asimismo, les avanzamos que en pocas semanas podrán descargarse en sus dispositivos móviles una aplicación exclusiva de radio exterior de España