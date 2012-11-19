Nuevos horarios y frecuencias en Radio Exterior de España
- Nuevos horarios de nuestras emisiones
REE
- De lunes a viernes, Radio Exterior de España ha pasado a emitir exclusivamente en onda corta digital (DRM) para Europa. Nos podrán sintonizar únicamente de 5 a 13 horas tiempo universal coordinado en diferentes frecuencias, según horas y áreas geográficas.
- De igual manera, comunicamos a nuestros oyentes que nos sintonizan en Oriente Medio que hemos suspendido nuestras emisiones por la frecuencia de 11.895 Kilohercios, pudiéndonos sintonizar, a partir de las 11 horas tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 21.610 Kilohercios.
- En el caso de nuestros oyentes que nos sintonizan en África Ecuatorial por la frecuencia de 21.540 Kilohercios, les anunciamos que las emisiones comenzarán a las 11 horas tiempo universal coordinado.
- Les comunicamos que, los fines de semana, podrán seguir escuchando Tablero Deportivo en el continente europeo, en las horas y frecuencias habituales, tal y como venían haciendo hasta ahora.
Les recordamos que además pueden escuchar nuestras emisiones las 24 horas vía satélite e internet.
La información completa sobre horarios, frecuencias y programación está disponible en nuestra web: www.radioexterior.es
Asimismo, les avanzamos que en pocas semanas podrán descargarse en sus dispositivos móviles una aplicación exclusiva de radio exterior de España