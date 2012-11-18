Gino Paoli en concierto para 'Músicas posibles'

Los acordes de canciones como "Sapore di sale", "Il cielo in una stanza", "Senza Fine" o "La gatta" están grabados en nuestra memoria musical, más allá de que seamos conscientes de conocer a su autor.

Esa idea refleja muy bien el carácter de este artista, carismático e irrepetible, Gino Paoli. El genovés, mucho más que una estrella en Italia, ama la música, ama cantar, como comparte nada más salir al escenario con la audiencia del Teatro Cervantes de Málaga, donde se registró el pasado 10 de noviembre el concierto que ofrece ahora Radio 3.

Por eso, porque ama un trabajo al que ha dedicado su vida y sus sueños desde que en los sesenta descubriera, tardíamente, su querencia y vocación, ha sido capaz de reinventarse y ha escogido el jazz como vehículo para continuar deslumbrándonos sobre los escenarios como si fuera la primera vez.