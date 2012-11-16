Valkyrien, de Hartmann, en Viaje a Ítaca

Viaje a Ítaca, el programa presentado por Carlos de Matesanz y que se emite entre semana a las 19.00 horas, dedica los dos próximos viernes 16 y 30 de noviembre, a la emisión, íntegra, del ballet Valkyrien de Johan Peter Emilius Hartmann. Enmarcado en los viernes de Música y danza escuchamos esta obra compuesta para una coreografía del creador del ballet clásico tal y como hoy lo entendemos: August Bournonville. Uno de los primeros ballets románticos en el auténtico sentido de la palabra, con un argumento basado en la mitología nórdica, con su Valhalla, sus valquirias, sus vikingos y su dios Odín.

Lo escucharemos en la interpretación debida a Mikhail Jurowski, patriarca de una familia de prestigiosos directores de orquesta actuales, quien se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt.