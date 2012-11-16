Valkyrien, de Hartmann, en Viaje a Ítaca
- Escuchamos íntegro el ballet de Hartmann en los viernes de Música y danza
- Una obra compuesta para la coreografía de August Bournonville
- Sonará una versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt
- Los viernes 16 y 30 de noviembre a las 19.00 horas
Viaje a Ítaca, el programa presentado por Carlos de Matesanz y que se emite entre semana a las 19.00 horas, dedica los dos próximos viernes 16 y 30 de noviembre, a la emisión, íntegra, del ballet Valkyrien de Johan Peter Emilius Hartmann. Enmarcado en los viernes de Música y danza escuchamos esta obra compuesta para una coreografía del creador del ballet clásico tal y como hoy lo entendemos: August Bournonville. Uno de los primeros ballets románticos en el auténtico sentido de la palabra, con un argumento basado en la mitología nórdica, con su Valhalla, sus valquirias, sus vikingos y su dios Odín.
Lo escucharemos en la interpretación debida a Mikhail Jurowski, patriarca de una familia de prestigiosos directores de orquesta actuales, quien se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt.
La música al servicio del baile, no del bailarín
La música de Hartmann es brillante y espectacular, de sólido trazo sinfónico y muy hábilmente orquestada, con texturas muy sugerentes y no carentes de opulencia; no es la típica música "chin-pún" que asociamos con el ballet de exhibición del siglo XIX. En buena parte, porque la intención tanto de Bournonville como de Hartmann no es exaltar a los bailarines como protagonistas absolutos, sino la de crear una auténtica Gesamtkunstwerk (una obra de arte a nivel de conjunto) en la que tanto la danza como la música y la escenografía estén al servicio de lo realmente importante: contar una historia que parte del mito y que está llena de posibilidades dramáticas.
Hartmann, un compositor con una producción muy amplia, pero totalmente desconocida hoy día, que vivió a lo largo de todo el siglo XIX y participó de lleno de la corriente romántica, es uno de esos músicos de gran calidad, inspirados y de estética muy fácilmente asumible, cuyo rescate será una sorpresa muy agradable para todos los oyentes de Radio Clásica, tanto para los amantes del gran repertorio romántico como para los melómanos inquietos siempre a la busca de novedades.