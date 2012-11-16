Boris Berezovski y Manuel Blanco con la Orquesta Nacional de España

Dentro de los conciertos integrados en el ciclo Diálogos de la Orquesta Nacional de España, podremos escuchar este domingo a las 11.30 horas a los solistas Boris Berezovski (piano) y Manuel Blanco (trompeta), en un concierto que Radio Clásica retransmite en directo desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Josep Pons vuelve a ponerse al frente de la formación sinfónica nacional para interpretar el Concierto para piano y orquesta nº 1 en Si bemol menor, Op. 23, de Tchaikovsky, para el que contarán con la participación del pianista Boris Bezerovski; y el Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol Mayor, Hob.VIIe:1, de Haydn, con Manuel Blanco como solista. El programa se completa con la Obertura de La flauta mágica, K.620, de Mozart, y La mer, de Debussy.