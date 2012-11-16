Boris Berezovski y Manuel Blanco con la Orquesta Nacional de España
- Bezerovski interpreta el Concierto para piano nº 1 de Tchaikovsky
- Blanco afronta el Concierto para trompeta en Mi bemol Mayor de Haydn
- Josep Pons vuelve a ponerse al frente de la ONE
Dentro de los conciertos integrados en el ciclo Diálogos de la Orquesta Nacional de España, podremos escuchar este domingo a las 11.30 horas a los solistas Boris Berezovski (piano) y Manuel Blanco (trompeta), en un concierto que Radio Clásica retransmite en directo desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Josep Pons vuelve a ponerse al frente de la formación sinfónica nacional para interpretar el Concierto para piano y orquesta nº 1 en Si bemol menor, Op. 23, de Tchaikovsky, para el que contarán con la participación del pianista Boris Bezerovski; y el Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol Mayor, Hob.VIIe:1, de Haydn, con Manuel Blanco como solista. El programa se completa con la Obertura de La flauta mágica, K.620, de Mozart, y La mer, de Debussy.
Mozart, maestro de antecesores y sucesores
“La flauta mágica es hoy la ópera de Mozart más representada en el mundo quería ser un espectáculo para todos los públicos y al mismo tiempo un reflejo del ideario de la masonería, con su fuerte simbología y sus aspiraciones cosmológicas. Entre los muchos compositores que declararon su fascinación por Mozart está Tchaikovski, que siempre admiró en él la contención expresiva y las ingeniosas soluciones formales, modelos del lenguaje clásico que perviven incluso en medio de los majestuosos contrastes de su Primer Concierto para piano. El parentesco con Mozart se hace aún más evidente en el caso del Concierto para trompeta de Joseph Haydn, a quien el propio Mozart introdujo en los misterios de la masonería y que siempre profesó una extraordinaria admiración por su joven colega.”
Información de la página oficial de la ONE