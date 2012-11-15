Il Prigionero y Suor Angelica, desde el Teatro Real
- Doble programa de ópera con obras de Dallapiccola y Puccini
- Veronica Dzhioeva y Deborah Polaski encabezan el elenco de solistas
- Dirige la sesión Ingo Metzmacher
Radio Clásica conecta este jueves a las 20.00 horas con el Teatro Real de Madrid y les acerca en directo la representación del doble programa operístico integrado por Il prigionero, de Luigi Dallapiccola, y Suor Angelica, de Giacomo Puccini.
Ingo Metzmacher se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Coro Intermezzo y el Coro de niños Pequeños Cantores de la JORCAM y un elenco de solistas que cuenta con las voces de las sopranos Veronica Dzhioeva, Deborah Polaski y Auxiliadora Toledano, las mezzosopranos María Luisa Corbacho, Marina Rodríguez-Cusí e Itxaro Mentxaka; y el tenor Donald Kaasch y el barítono Vito Priante para Il prigionero.
Doble programa, doble deleite
Una enorme jaula encierra en el Teatro Real a una madre soltera, enclaustrada en un convento, que espera noticias del hijo que le fue arrebatado y también a un prisionero que anhela su libertad en una cárcel de la Inquisición en Zaragoza.
Estos son los protagonistas de las dos óperas que hoy podremos disfrutar en la transmisión desde el coliseo madrileño.
Il prigionero de Dallapiccola y Suor Angelica de Puccini profundizan en el lado más oscuro del alma humana. Dos óperas italianas del siglo XX encerradas en un único espacio que miran al pasado en busca de una reflexión y al futuro, a la espera de un cambio.