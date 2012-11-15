Il Prigionero y Suor Angelica, desde el Teatro Real

Radio Clásica conecta este jueves a las 20.00 horas con el Teatro Real de Madrid y les acerca en directo la representación del doble programa operístico integrado por Il prigionero, de Luigi Dallapiccola, y Suor Angelica, de Giacomo Puccini.

Ingo Metzmacher se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Coro Intermezzo y el Coro de niños Pequeños Cantores de la JORCAM y un elenco de solistas que cuenta con las voces de las sopranos Veronica Dzhioeva, Deborah Polaski y Auxiliadora Toledano, las mezzosopranos María Luisa Corbacho, Marina Rodríguez-Cusí e Itxaro Mentxaka; y el tenor Donald Kaasch y el barítono Vito Priante para Il prigionero.