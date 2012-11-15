Elisabeth Leonskaja en Gran auditorio
- Interpreta un monográfico de Beethoven
- Escuchamos algunas de sus más interesantes sonatas para piano
- Un recital celebrado en Londres
Elisabeth Leonskaja es la protagonista del recital que les acerca este jueves a las 17.00 horas el espacio Gran auditorio, y que se celebró el 21 de diciembre de 2011 en el Centro Saint Luke de Londres.
La pianista afronta un monográfico de las Sonatas para piano de Ludwig van Beethoven, con alguna de las mejores de sus 32 sonatas. Escucharemos la Sonata número 8 en Do Mayor, Op. 13, ‘Patética’; la Sonata número 9 en Mi Mayor, Op. 14; y la Sonata número 31 en La bemol Mayor, Op.110.
Elisabeth Leonskaja
Nacida en Tiflis, Georgia, comenzó sus estudios en el Conservatorio de Moscú para más tarde abandonar la Unión Soviética en 1978 y asentarse en Viena. Su carrera concertística despegó de la mano de Sviatoslav Richter, con quien ofreció varios conciertos a dúo. Sin embargo, su éxito definitivo se forjó en el Festival de Salzburgo de 1979, donde su aparición sorprendió a las salas de occidente.
Reconocida especialista en el repertorio de los dos grandes compositores del piano, Chopin y Liszt, Leonskaja ha actuado como solista en las mejores salas del mundo, realizando recitales tanto individuales como con orquestas de la talla de la Filarmónica de Berlín, la Gewandhaus de Leipzig, la sinfónica de Viena o la del Concertgebouw de Amsterdam, entre muchas otras.