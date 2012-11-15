Elisabeth Leonskaja en Gran auditorio

Elisabeth Leonskaja es la protagonista del recital que les acerca este jueves a las 17.00 horas el espacio Gran auditorio, y que se celebró el 21 de diciembre de 2011 en el Centro Saint Luke de Londres.

La pianista afronta un monográfico de las Sonatas para piano de Ludwig van Beethoven, con alguna de las mejores de sus 32 sonatas. Escucharemos la Sonata número 8 en Do Mayor, Op. 13, ‘Patética’; la Sonata número 9 en Mi Mayor, Op. 14; y la Sonata número 31 en La bemol Mayor, Op.110.