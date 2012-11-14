Los imprescindibles: Orfebrería inglesa

Los imprescindibles, el espacio de Radio Clásica presentado por José Luis Nieto, tiene previsto emitir esta noche a las 23.00 horas un programa dedicado a la música británica.

Bajo el título Orfebrería inglesa, descubrimos algunas de las joyas del legado musical de los compositores británicos. Podremos escuchar la Suite Jig de Saint Paul, de Holst; la Serenata para tenor, trompa y cuerdas, de Britten; On hearing the first cuckoo in spring, de Delius; y El ascenso de la alondra, de Vaughan Williams.