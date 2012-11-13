Mariana Prjevalskaia con la Orquesta Ciudad de Granada

Dentro del espacio dedicado a los conciertos en Radio Clásica, este martes a las 20.00 horas les acercamos el concierto celebrado el 7 de mayo de 2011 en el Auditorio Manuel de Falla de Granada.

En él se presentaba la pianista Mariana Prjevalskaia, ganadora del 53º Concurso Internacional de Piano de Jaén, junto a la Orquesta Ciudad de Granada, para interpretar el Concierto para piano número 1 en Mi menor, Op. 11, de Frederik Chopin.

En la sesión liderada por la directora Stamatia Karampini se podrán escuchar también las Dos piezas para pequeña orquesta, de Frederick Delius; The Unanswered question, de Charles Ives; la Sinfonietta para orquesta de cámara Op. 1, de Benjamin Britten; y las Danzas populares rumanas SZ 68, de Béla Bartók.