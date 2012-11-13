Mariana Prjevalskaia con la Orquesta Ciudad de Granada
- Escuchamos a la ganadora del Concurso Internacional de Piano de Jaén
- Interpreta el Concierto para piano nº1 de Chopin
- Obras también de Delius, Ives, Britten y Bartók
- Dirige la sesión Stamatia Karampini
Dentro del espacio dedicado a los conciertos en Radio Clásica, este martes a las 20.00 horas les acercamos el concierto celebrado el 7 de mayo de 2011 en el Auditorio Manuel de Falla de Granada.
En él se presentaba la pianista Mariana Prjevalskaia, ganadora del 53º Concurso Internacional de Piano de Jaén, junto a la Orquesta Ciudad de Granada, para interpretar el Concierto para piano número 1 en Mi menor, Op. 11, de Frederik Chopin.
En la sesión liderada por la directora Stamatia Karampini se podrán escuchar también las Dos piezas para pequeña orquesta, de Frederick Delius; The Unanswered question, de Charles Ives; la Sinfonietta para orquesta de cámara Op. 1, de Benjamin Britten; y las Danzas populares rumanas SZ 68, de Béla Bartók.
Mariana Prjevalskaia
Nacida en Moldavia en 1982, la pianista reside en A Coruña desde 1992, por lo que cuenta con nacionalidad española. Ha realizado sus estudios superiores en el Royal College of Music de Londres, formación que ha ampliado en varias universidades americanas, como Indiana y Yale. Entre sus galardones se encuentran el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dudley (2003), y el del Concurso José Roca de Valencia (2009) además del Premio del Concurso de Piano de Jaén, por el que actuó en el concierto que escuchamos hoy.