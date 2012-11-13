Los hermanos Capuçon en Gran auditorio
- Renaud y Gautier Capuçon abordan el Doble concierto de Brahms
- Les acompaña la Orquesta del Festival de Verbier
- Sobre el podio, la aclamada batuta de Charles Dutoit
Programa de lujo hoy en Gran auditorio. A partir de las 17.00 horas de la tarde, les ofrecemos un concierto enmarcado en el Festival de Verbier, Suiza, y celebrado en esta localidad el pasado mes de julio.
Los hermanos Renaud y Gautier Capuçon (violín y violonchelo, respectivamente) afrontan la interpretación del Doble concierto para violín y violonchelo en La menor, Op. 102, de Brahms, junto a la Orquesta del Festival. Sobre el podio de la sala Combins, la aclamada batuta de Charles Dutoit guía a la formación a través de otras célebres páginas, como la Obertura de Euriante, de Weber y la Sinfonía número 5 en Mi menor, Op. 64, Tchaikovsky.
Renaud y Gautier Capuçon
Nadie puede negar a estas alturas que los hermanos Capuçon son la pareja de solistas más cotizada del panorama musical, tanto juntos como separados. Ambos jóvenes intérpretes llevan una trayectoria estelar y han pasado por los mejores escenarios del mundo, compartiéndolos con las orquestas más relevantes. Su interpretación del Doble concierto para violín y violonchelo de Brahms es ya una de las versiones más vendidas de esta obra, y ha recibido gran aplauso de crítica y público. Algunos incluso afirman que los franceses han conseguido una “compenetración que sólo dos hermanos pueden alcanzar”, dando un nuevo sentido al espectacular título del autor alemán.