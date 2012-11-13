Los hermanos Capuçon en Gran auditorio

Programa de lujo hoy en Gran auditorio. A partir de las 17.00 horas de la tarde, les ofrecemos un concierto enmarcado en el Festival de Verbier, Suiza, y celebrado en esta localidad el pasado mes de julio.

Los hermanos Renaud y Gautier Capuçon (violín y violonchelo, respectivamente) afrontan la interpretación del Doble concierto para violín y violonchelo en La menor, Op. 102, de Brahms, junto a la Orquesta del Festival. Sobre el podio de la sala Combins, la aclamada batuta de Charles Dutoit guía a la formación a través de otras célebres páginas, como la Obertura de Euriante, de Weber y la Sinfonía número 5 en Mi menor, Op. 64, Tchaikovsky.