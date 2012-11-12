Música antigua y barroca, desde Amsterdam

Dentro de la serie de Música antigua y barroca que nos llega gracias al intercambio con la Unión Europea de Radiotelevisión, les ofrecemos este lunes un concierto a cargo de la Orquesta del Siglo XVIII.

A partir de las 20.00 horas conectamos en directo con el Concertgebouw de Amsterdam para acercarles la transmisión en directo de la sesión dirigida por Frans Brüggen. Sobre el atril, dos páginas de Bach, su Ofrenda musical BWV 1079 y su Suite para orquesta número 1 en Do Mayor BWV 1066; y varias páginas de Rameau, su Suite Naîs y la Suite Les Boréades.