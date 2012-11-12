Música antigua y barroca, desde Amsterdam
- Una nueva cita, con la Orquesta del siglo XVIII
- Dirigido por Frans Brüggen
- Obras de Bach y Rameau
Dentro de la serie de Música antigua y barroca que nos llega gracias al intercambio con la Unión Europea de Radiotelevisión, les ofrecemos este lunes un concierto a cargo de la Orquesta del Siglo XVIII.
A partir de las 20.00 horas conectamos en directo con el Concertgebouw de Amsterdam para acercarles la transmisión en directo de la sesión dirigida por Frans Brüggen. Sobre el atril, dos páginas de Bach, su Ofrenda musical BWV 1079 y su Suite para orquesta número 1 en Do Mayor BWV 1066; y varias páginas de Rameau, su Suite Naîs y la Suite Les Boréades.
Frans Brüggen y la Orquesta del siglo XVIII
Nacido en Amsterdam, donde cursó estudios de musicología, Frans Brüggen se ha convertido en uno de los mayores expertos en la interpretación de música del siglo XVIII. En 1981 funda la Orquesta que lleva este nombre y que une a más de 50 músicos de todo el mundo, llevando a cabo giras europeas regulares con un programa que abarca todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX. La utilización de instrumentos originales o réplicas contemporáneas siguiendo la línea de creación de la época es una de las claves de la agrupación musical.