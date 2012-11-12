Agustín Díaz Yanes en Juego de Espejos

Este lunes a las 23.00 horas, nos visita en Juego de Espejos, el programa presentado por Luis Suñén, el director y guionista de cine Agustín Díaz Yanes, autor de películas como Sin noticias de Dios y Alatriste. Con él hablaremos sobre el séptimo arte y el valor de la música en la producción de metrajes.

Agustín Díaz Yanes

Nacido en Madrid en 1950, Díaz Yanes se licencia en Historia en la Universidad Complutense de Madrid y comienza a trabajar como crítico de cine, para poco más tarde comenzar con su labor como guionista.

Comienza su carrera como director con el largometraje Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, un film que le valió el Premio Goya a Mejor Director Novel, en 1996. Tras los éxitos de Sin noticias de Dios, (con Victoria Abril y Penélope Cruz) y Alatriste (con la participación como protagonista de Viggo Mortensen), volvió a conseguir una nominación al Goya de Mejor Director con Sólo quiero caminar (2008), galardón que finalmente consiguió Javier Fesser, por Camino.