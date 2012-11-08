Recuerdo a Igor Markevitch en el Concierto de la Orquesta de RTVE

Dentro de la Temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de RTVE, les ofrecemos una sesión este viernes a las 20.00 horas, en directo desde el Teatro Monumental de Madrid.

Carlos Miguel Prieto se pone a las órdenes de la agrupación sinfónica para afrontar un programa integrado por la Sinfonía número 1 en Fa menor, Op. 10, de Dmitri Shostakovich; Janitzio, de Silvestre Revueltas; la Sinfonía número 2 ‘Sinfonía India’, de Carlos Chávez; las Danzas Polovtsianas de El Príncipe Igor, de Alexander Borodin; y Corridos, de Salvador Contreras.

Además en el concierto podremos escuchar la obra Cantique d’Amour, de Igor Markevitch, recordando así la figura del afamado director, que ha tenido una estrecha relación con la Orquesta de esta Casa, y coincidiendo con la conmemoración del centenario de su nacimiento.