Ofrendas Bachianas II en Temas de música
- Recuperamos la exitosa serie del pasado año con nuevos capítulos
- Escuchamos transcripciones sobre obras de Bach
- Terminamos los capítulos con versiones de la Ciaccona de Bach
- Un espacio realizado por Óscar del Canto
- Temas de música, los sábados y domingos, de 15.00 a 16.00 horas
El espacio Temas de música recupera este mes de noviembre la serie Ofrendas Bachianas: Johann Sebastian Bach y el noble arte de la transcripción, dedicada a las transcripciones sobre obras de uno de los más grandes compositores de la historia, que inspiró a otros relevantes autores.
Todos los sábados y domingos de este mes, de 15.00 a 16.00 horas, Óscar del Canto nos acerca esas “ofrendas” que han surgido del genio de Bach y de la pluma de otros compositores.
Capítulos de esta serie
Sábado 3: Johann Sebastian, maestro de la transcripción (I)
Domingo 4: Johann Sebastian, maestro de la transcripción (II)
Sábado 10: Max Reger, el apóstol devoto de Bach (I)
Domingo 11: Max Reger, el apóstol devoto de Bach (II)
Sábado 17: Ferrucio Busoni, el asceta de Bach (I)
Domingo 18: Ferrucio Busoni, el asceta de Bach (II)
Sábado 24: Stokowski, mago de la orquestación (I)
Domingo 25: Stokowski, mago de la orquestación (II)
Presentación de la serie
Cuando Johann Sebastian Bach muere en 1750, su música cae prácticamente en el más absoluto e injusto de los olvidos. Un triste suceso que, salvo excepciones, se repetirá igualmente con la obra de Johann Adolph Hasse, Georg Philipp Telemann y muchos de sus contemporáneos, y que viene determinado fundamentalmente por un brusco cambio estilístico con el advenimiento del Clasicismo. La muerte del Kantor de Santo Tomás marcará el fin del Barroco, un extenso periodo de 150 años que supondrá uno de los momentos más fecundos, revolucionarios e importantes de la historia de la música occidental.
No será hasta pasados casi 80 de la desaparición del genio alemán, cuando gracias a la apasionada defensa de un talentoso joven llamado Felix Mendelssohn su figura volverá a renacer con un impulso definitivo. Fue en Berlín, en el año 1829, donde bajo la dirección del propio Mendelssohn se ofreció la primera interpretación moderna de una de las más grandes obras maestras que haya creado el género humano, comparable a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel: La Pasión según San Mateo. Para entonces habían pasado ya 100 años de silencio tras el estreno de la partitura definitiva –tras diversos arreglos y revisiones de los materiales primitivos– en Leipzig el 15 de abril de 1729.
Muchos son los que han sucumbido fascinados ante la obra de Johann Sebastian y han querido acercarse hasta ella con sendas dosis de humildad y admiración, “empequeñecidos” al contemplar el colosal legado de un gigante. No con la arrogante intención de mejorar lo que en su esencia ya resulta excelso y sublime, sino con un profundo fervor y con el bondadoso propósito de presentar en forma de transcripciones y arreglos su particular “ofrenda musical” al venerado “buen dios de la música”.
Transcripciones que nunca han dejado de resultar controvertidas, pues horrorizan a los más puristas al considerar que se está profanando las intenciones originales de la música de Bach, mientras que otros ensalzan el ingenio enriquecedor de quien las hizo, al contemplar las infinitas imágenes que despierta ese insondable caleidoscopio bachiano, y poniendo así de manifiesto la inmortalidad de la música de Bach.”
La Metamorfosis sobre la “Ciaccona” de Bach
Al igual que en la primera temporada de Ofrendas bachianas, completaremos siempre nuestro tiempo con lo que hemos denominado Metamorfosis sobre la “Ciaccona” de Bach, una sección que mantenemos de manera fija ya que tuvo una excelente acogida entre nuestros oyentes.
Abordaremos aquí una de las composiciones más espléndidas del catálogo de Johann Sebastian: la célebre Ciaccona, última de las cinco piezas que constituyen la Segunda Partita en Re menor para violín solo, BWV 1004. Página fetiche de los violinistas, que ha despertado siempre la fascinación de compositores e intérpretes, siendo sometida a innumerables arreglos. Hay contabilizadas casi medio centenar de transcripciones significativas de esta inmensa página bachiana. De manera que en esta segunda edición de Ofrendas bachianas podremos brindarles otros ocho interesantes arreglos de esta inmortal composición donde, siendo siempre respetuosos con la partitura original, resplandecen las colosales dimensiones de la pieza y el exigente virtuosismo que se demanda a su intérprete: una página grandiosa por la gran desproporción existente entre los recursos naturales del violín (limitados a sus cuatro cuerdas) y la increíble amplitud sonora de naturaleza orquestal.