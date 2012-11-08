Ofrendas Bachianas II en Temas de música

El espacio Temas de música recupera este mes de noviembre la serie Ofrendas Bachianas: Johann Sebastian Bach y el noble arte de la transcripción, dedicada a las transcripciones sobre obras de uno de los más grandes compositores de la historia, que inspiró a otros relevantes autores.

Todos los sábados y domingos de este mes, de 15.00 a 16.00 horas, Óscar del Canto nos acerca esas “ofrendas” que han surgido del genio de Bach y de la pluma de otros compositores.

Capítulos de esta serie Sábado 3: Johann Sebastian, maestro de la transcripción (I) Domingo 4: Johann Sebastian, maestro de la transcripción (II) Sábado 10: Max Reger, el apóstol devoto de Bach (I) Domingo 11: Max Reger, el apóstol devoto de Bach (II) Sábado 17: Ferrucio Busoni, el asceta de Bach (I) Domingo 18: Ferrucio Busoni, el asceta de Bach (II) Sábado 24: Stokowski, mago de la orquestación (I) Domingo 25: Stokowski, mago de la orquestación (II)

Presentación de la serie Cuando Johann Sebastian Bach muere en 1750, su música cae prácticamente en el más absoluto e injusto de los olvidos. Un triste suceso que, salvo excepciones, se repetirá igualmente con la obra de Johann Adolph Hasse, Georg Philipp Telemann y muchos de sus contemporáneos, y que viene determinado fundamentalmente por un brusco cambio estilístico con el advenimiento del Clasicismo. La muerte del Kantor de Santo Tomás marcará el fin del Barroco, un extenso periodo de 150 años que supondrá uno de los momentos más fecundos, revolucionarios e importantes de la historia de la música occidental. No será hasta pasados casi 80 de la desaparición del genio alemán, cuando gracias a la apasionada defensa de un talentoso joven llamado Felix Mendelssohn su figura volverá a renacer con un impulso definitivo. Fue en Berlín, en el año 1829, donde bajo la dirección del propio Mendelssohn se ofreció la primera interpretación moderna de una de las más grandes obras maestras que haya creado el género humano, comparable a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel: La Pasión según San Mateo. Para entonces habían pasado ya 100 años de silencio tras el estreno de la partitura definitiva –tras diversos arreglos y revisiones de los materiales primitivos– en Leipzig el 15 de abril de 1729. Muchos son los que han sucumbido fascinados ante la obra de Johann Sebastian y han querido acercarse hasta ella con sendas dosis de humildad y admiración, “empequeñecidos” al contemplar el colosal legado de un gigante. No con la arrogante intención de mejorar lo que en su esencia ya resulta excelso y sublime, sino con un profundo fervor y con el bondadoso propósito de presentar en forma de transcripciones y arreglos su particular “ofrenda musical” al venerado “buen dios de la música”. Transcripciones que nunca han dejado de resultar controvertidas, pues horrorizan a los más puristas al considerar que se está profanando las intenciones originales de la música de Bach, mientras que otros ensalzan el ingenio enriquecedor de quien las hizo, al contemplar las infinitas imágenes que despierta ese insondable caleidoscopio bachiano, y poniendo así de manifiesto la inmortalidad de la música de Bach.”