Música de cine con la Orquesta Nacional de España
- Un concierto extraordinario titulado Diálogos con el cine
- Con bandas sonoras de Tan Dun, Roque Baños y John Williams
- Sobre el podio, el director George Pehlivanian
La Orquesta Nacional de España ofrece este domingo a las 11.30 horas un concierto extraordinario, dedicado a la música de cine.
Bajo el título Diálogos con el cine, la formación sinfónica se adentra en la música de varios compositores del séptimo arte, con George Pehlivanian en la dirección.
Podremos escuchar Tigre y dragón, concierto para violonchelo y orquesta, de Tan Dun, contando con la colaboración del violonchelista Ángel Luis Quintana; Alatriste, suite de concierto, de Roque Baños; y dos conocidas bandas sonoras de John Williams: el Himno a los caídos de Salvar al soldado Ryan, y la suite de Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma.
George Pehlivanian
El director de la sesión, George Pehlivanian, captó la atención internacional en 1991 cuando se convirtió en el primer americano ganador del gran premio en el prestigioso Concurso Internacional de Besançon a los 27 años. Estudió piano y violín desde los tres y seis años, respectivamente y fue discípulo de Pierre Boulez, Lorin Maazel y Ferdinand Leitner.
Ha dirigido muchas de las principales orquestas del mundo, entre ellas, la Orquesta Filarmónica y Philharmonia de Londres, Filarmónica de Israel o la Gewandhaus de Leipzig, y además ha contribuido con su labor al mundo de la ópera, dirigiendo producciones en Italia, Francia e Israel.