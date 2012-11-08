Música de cine con la Orquesta Nacional de España

La Orquesta Nacional de España ofrece este domingo a las 11.30 horas un concierto extraordinario, dedicado a la música de cine.

Bajo el título Diálogos con el cine, la formación sinfónica se adentra en la música de varios compositores del séptimo arte, con George Pehlivanian en la dirección.

Podremos escuchar Tigre y dragón, concierto para violonchelo y orquesta, de Tan Dun, contando con la colaboración del violonchelista Ángel Luis Quintana; Alatriste, suite de concierto, de Roque Baños; y dos conocidas bandas sonoras de John Williams: el Himno a los caídos de Salvar al soldado Ryan, y la suite de Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma.