Nikolai Lugansky en Gran auditorio
- Interpreta el Concierto para piano nº 4 de Beethoven
- Junto a la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool
- Escuchamos también la Sinfonía Pastoral del genio alemán
El espacio Gran auditorio de Radio Clásica les acerca este miércoles a partir de las 17.00 horas el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, celebrado en la Sala Filarmónica de Liverpool el pasado 11 de enero.
Con Vasily Petrenko al frente, la agrupación sinfónica aborda un monográfico de Ludwig van Beethoven, con la interpretación de varias de sus principales obras. En las manos del aclamado pianista Nikolai Luganski escuchamos el Concierto para piano número 4 en Sol Mayor, Op. 58, en un programa que se completa con la Obertura de Las criaturas de Prometeo, Op. 43, y la Sinfonía número 6, ‘Pastoral’, firmadas por el autor de Bonn.
Nikolai Luganski
Formado en el Conservatorio de Moscú siguiendo las bases de la Escuela rusa, Nikolai Luganski se ha convertido en uno de los pianistas más cotizados de los auditorios europeos y asiáticos. Comenzó a grabar con varios sellos discográficos siendo sólo un adolescente, tarea que se intensificó desde que ganara sendos Segundos Premios en el Concurso de Piano Rachmaninov de Moscú (1990) y el Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky de la misma ciudad (1994).
Desde entonces lo hemos visto sobre los escenarios junto a artistas de la talla de Joshua Bell, Vadim Repin, Yuri Bashmet o Mischa Maisky, y bajo las renombradas batutas de Riccardo Chailly, Valeri Gergiev, Neeme Järvi o Kurt Masur, entre otros.