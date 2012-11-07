Nikolai Lugansky en Gran auditorio

El espacio Gran auditorio de Radio Clásica les acerca este miércoles a partir de las 17.00 horas el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, celebrado en la Sala Filarmónica de Liverpool el pasado 11 de enero.

Con Vasily Petrenko al frente, la agrupación sinfónica aborda un monográfico de Ludwig van Beethoven, con la interpretación de varias de sus principales obras. En las manos del aclamado pianista Nikolai Luganski escuchamos el Concierto para piano número 4 en Sol Mayor, Op. 58, en un programa que se completa con la Obertura de Las criaturas de Prometeo, Op. 43, y la Sinfonía número 6, ‘Pastoral’, firmadas por el autor de Bonn.