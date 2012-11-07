Los imprescindibles: Manuel de Falla

Dentro del espacio de Los imprescindibles, presentado por José Luis Nieto, destacamos este miércoles a las 23.00 horas la obra y vida del autor español Manuel de Falla, una de las figuras claves de la historia de la música en nuestro país.

Repasaremos varios aspectos de su vida y los ilustramos con algunas de sus mejores obras, como son las Noches en los Jardines de España, el Soneto a Córdoba, la Fantasía Bética, y la Elegía de la guitarra.