Salvador Mas con la Orquesta Ciudad de Granada
- Interpretan obras de Händel, Bach, Schumann y Wagner
- Un concierto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada
Dentro del espacio de concierto de Radio Clásica, les ofrecemos este martes a partir de las 20.00 horas el concierto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada el 28 de octubre de 2011.
Salvador Mas se pone al frente de la Orquesta Ciudad de Granada para interpretar un programa integrado por el Concerto grosso en Si menor, Op. 6 número 12 de Händel; la Suite-obertura número 1 en Do Mayor BWV 1066, de Bach; el Idilio de Sigfrido, de Wagner; y la Obertura, scherzo y final, Op.52 de Schumann.
Salvador Mas
Natural de Barcelona, Salvador Mas compaginó sus estudios musicales con la carrera de Filología Románica en la Universidad Autónoma de su ciudad. Con las becas de la Fundación Juan March y el Ministerio de Ciencia, amplió sus estudios en Viena, Salburgo y Siena. Inició su carrera profesional en la ópera de Maguncia, y pronto fue nombrado titular de la Orquesta Ciudad de Barcelona.
Ha dirigido numerosas orquestas españolas, siendo titular de la Orquesta Ciudad de Granada durante varios años, y también ha colaborado con agrupaciones europeas, americanas y asiáticas.