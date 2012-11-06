Salvador Mas con la Orquesta Ciudad de Granada

Dentro del espacio de concierto de Radio Clásica, les ofrecemos este martes a partir de las 20.00 horas el concierto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada el 28 de octubre de 2011.

Salvador Mas se pone al frente de la Orquesta Ciudad de Granada para interpretar un programa integrado por el Concerto grosso en Si menor, Op. 6 número 12 de Händel; la Suite-obertura número 1 en Do Mayor BWV 1066, de Bach; el Idilio de Sigfrido, de Wagner; y la Obertura, scherzo y final, Op.52 de Schumann.