Grandes ciclos: 25 años sin Jacqueline du Pré

Jacqueline du Pré (1945-1987)

El 19 de octubre de 1987 murió prematuramente en Londres la violonchelista inglesa Jacqueline du Pré, hace 25 años. La intérprete se convirtió en uno de los iconos de la música clásica del s. XX a pesar de la brevedad de su carrera.

En Grandes ciclos compartimos cinco capítulos de este espacio con una selección de las grabaciones discográficas de Du Pré, desde el 5 hasta el 9 de noviembre.

Hija de una importante pianista, Du Pré se inició en el violonchelo a la temprana edad de 4 años. Estudió en la escuela de Herbert Walenn en Londres para después ser alumna de William Pleeth y comenzar a ganar concursos de relevancia. También recibió enseñanzas de los más grandes violonchelistas de la época, como Pablo Casals, Paul Tortelier y Mstislav Rostropovich.

En 1959 ofreció su primer recital público con el Concierto de Edward Elgar, la composición a la que quedaría unido su nombre. Con su debut estadounidense en 1965 llegaría también el chelo Stradivari Davydov con el que cosecharía sus más grandes éxitos. Desafortunadamente, en el cénit de su carrera internacional le fue diagnosticada una esclerosis múltiple que acabó con su trayectoria en 1973 y con su vida en 1987.

En los escasos 10 años que duró su carrera registró muchas de las obras fundamentales del repertorio para su instrumento. Entre ellas destacan sus versiones de los conciertos de Elgar y Schumann, la música de cámara de Beethoven o las sonatas para violonchelo y piano de Brahms.

Escucharemos una selección de estas grabaciones, en muchas de las cuales aparece acompañada por el que fuera su marido, el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim. Pero además conoceremos algunos de sus primeros registros discográficos, como las Suites de Bach que grabó en 1962, o rarezas como el Concierto de Laló de 1973.