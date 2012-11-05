Duquende en Nuestro flamenco

Esta semana, en la noche del lunes al martes, a las 00.00 horas, nos acompaña en Nuestro flamenco, el programa presentado por José María Velázquez-Gaztelu, el cantaor Duquende, que nos presenta su último trabajo.

Rompecabezas es el recién publicado disco de Duquende, el cantaor que en su niñez fue apadrinado por Camarón, quien lo presentó en público con solo ocho años.

Rompecabezas es el sexto título de Duquende, una obra en la que se rodea de grandes guitarristas de nuestro tiempo, desde Paco de Lucía a Tomatito, pasando por Juan Manuel Cañizares, Niño de Pura, Diego del Morao, Raimundo Amador o Niño Josele.

Durante la entrevista, Duquende nos contará sus experiencias durante los 17 años que permaneció en el grupo de músicos liderados por Paco de Lucía, sus viajes por todo el mundo junto al maestro, además de desvelarnos las claves de su último disco.