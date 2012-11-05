Blanca Muñoz en Juego de Espejos

Este lunes a las 23.00 horas nos visita en Juego de espejos, el programa presentado por Luis Suñén, la escultora y grabadora Blanca Muñoz. Con ella conversamos sobre el peso de las artes en la sociedad.

Blanca Muñoz

La madrileña, nacida en 1963, comenzó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad complutense de Madrid. Gracias a prestigiosas becas como la Beca de la Academia Española, continuó su formación en Roma y Londres, entre otras ciudades. Considera su producción artística como una “construcción de una imagen del espacio físico, en relación con el universo en su conjunto y de la resonancia que ambos producen en nuestro interior”. Entre sus galardones se destaca el Premio Nacional de Grabado (1999) y cuenta con obras incluidas en colecciones tan aclamadas como la Biblioteca Nacional, el Museo Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Álava y el Museo Würth en Alemania.