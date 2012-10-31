Stéphane Dèneve con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Este jueves a las 20.00 horas les ofrecemos el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que tuvo lugar en septiembre de 2011 en el Auditorio Alfredo Kraus de las islas.

El director invitado Stéphane Dèneve, uno de los guías franceses más cotizados, se pone al frente de la formación sinfónica y de la violinista Alina Pogostkina para interpretar el Concierto para violín y orquesta de Lindberg, junto al Concierto en Mi bemol ‘Dumbarton Oaks’, de Stravinsky y la Sinfonía número 2 en Mi menor, Op.27, de Rachmaninov.