Stéphane Dèneve con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- El director francés se presenta en el Auditorio Alfredo Kraus
- Un concierto con la colaboración de la violinista Alina Pogostkina
- Obras de Lindberg, Stravinsky y Rachmaninov
Este jueves a las 20.00 horas les ofrecemos el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que tuvo lugar en septiembre de 2011 en el Auditorio Alfredo Kraus de las islas.
El director invitado Stéphane Dèneve, uno de los guías franceses más cotizados, se pone al frente de la formación sinfónica y de la violinista Alina Pogostkina para interpretar el Concierto para violín y orquesta de Lindberg, junto al Concierto en Mi bemol ‘Dumbarton Oaks’, de Stravinsky y la Sinfonía número 2 en Mi menor, Op.27, de Rachmaninov.
Stéphane Denève
Nacido en 1971, Denève se graduó en el Conservatorio de París, y lanzó su carrera cuando trabajó como director asistente de Sir Georg Solti, en sus años con la Orquesta de París. Continuó como asistente de Seiji Ozawa y más tarde emprendió su carrera en solitario, dirigiendo orquestas como la Real Orquesta Nacional de Escocia, de la que fue titular hasta la pasada temporada y con la que ha actuado en importantes festivales como los PROMS de la BBC. Actualmente es director titular de la Orquesta de la Radio de Stuttgart, cargo que ostentará hasta 2014.