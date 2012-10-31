El oído atento: de la cinta al soporte digital
- Hacemos un recorrido por los métodos de reproducir música en la historia
- Recordamos los vinilos y los cassetes y el paso al mundo digital
- El sábado a las 10.00 horas, con Fernando Palacios
El oído atento, el programa presentado por Fernando Palacios, nos ofrece este sábado a las 10.00 horas un recorrido por la historia de la música, o más bien por la historia de sus maneras de reproducción. Una reflexión sobre el paso del tiempo a través de uno de los valores más inherentes del ser humano: el sonido.
De la cinta al soporte digital
A muchos viejos aficionados a escuchar música en casa nos pasa lo mismo: coleccionamos discos de pizarrra que heredamos de algún tío aficionado, discos de vinilo variados que compramos en su día, cassettes grabadas, cintas abiertas, CDs, Dats, vídeos, DVDs, listas de música en la memoria del ordenador y varios discos duros con más música. Y, la verdad, con esa variedad de formatos no hay quien viva.
Muchos de los que nacimos en la década de los 50s nos encontramos con que cuando nacimos ya se había pasado la época de los gramófonos, pero siempre había algún conocido que guardaba uno como un tesoro. Y no solo los conservaban por ser antiguos, sino porque eran maravillosos: con esa bocina cónica que nacía en una cajita de madera donde se daba cuerda con una manivela para que diera vueltas el giradiscos (por cierto, 50 vueltas equivalía a una canción). Alguien creía recordar que antes de los gramófonos habían existido otros inventos, como los cilindros de cera, las cajas de música automáticas con papel perforado y demás. Pero ningún aparato, ni antes ni después, ha sido tan hermoso como un gramófono.