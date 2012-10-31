Música y significado: La isla de los muertos

Este viernes a las 23.00 horas, para celebrar el Día de los Difuntos, el programa Música y significado, presentado por Luis Ángel de Benito, se adentrará en La isla de los muertos de Rachmaninoff, en la que un siniestro barquero lleva las almas a un islote sereno y lúgubre, lleno de voces y susurros espectrales.

También se hará un repaso de las otras obras de Rachmaninoff que contienen el Dies Irae.

Música y significado analiza importantes obras de la música clásica con una visión de profundidad, desgranando los misterios e historias que cada una de las obras expresa y centrándose en otros aspectos técnicos y musicales para ayudar al oyente a comprender la música para disfrutarla aún más.