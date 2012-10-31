Las cuatro estaciones, o más, en Gran auditorio

Dentro del espacio Gran auditorio de Radio Clásica, les ofrecemos este miércoles a partir de las 17.00 horas el concierto que tuvo lugar en septiembre de 2011 en la Sala Municipal de conciertos de Verden, en Dinamarca.

La joven y afamada violinista Patricia Kopatchinskaja, una de las figuras más relevantes del violín del siglo XXI, rinde tributo a las dos composiciones más conocidas dedicadas al paso del tiempo y los cambios climáticos: las Cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, y las Cuatro estaciones de Buenos Aires (o Estaciones porteñas) de Astor Piazzolla. Dos obras en las que el violín tiene una presencia protagonista, y para las que estará acompañada por la Kammerakademie Postdam.