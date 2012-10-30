El Réquiem de Verdi por la Orquesta Sinfónica de Euskadi

Dentro del espacio dedicado a los conciertos, Radio Clásica les acerca este martes a partir de las 20.00 el concierto que tuvo lugar en octubre de 2009 en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.

La Orquesta Sinfónica de Euskadi junto al Orfeón Donostiarra, dirigidos por Andrés Orozco-Estrada afrontan la interpretación del Réquiem de Giuseppe Verdi. Para esta sesión cuentan con las voces solistas de la soprano Indra Thomas, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor Aquiles Machado y el bajo Carlo Colombara.