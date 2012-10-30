Melodías de comedia: 75 años sin Gershwin

Este miércoles a las 11.00 horas Melodías de comedia, el programa presentado por Eva Sandoval, dedica su espacio a la figura del compositor George Gershwin.

En 2012 se cumplen los 75 años de su fallecimiento. ¿Qué mejor ocasión para recordar a este grandísimo maestro del musical? Lo hacemos a través de sus grandes éxitos teatrales y cinematográficos interpretados por él mismo, por grandes cantantes de comienzos del siglo XX o por estrellas de la talla de Frank Sinatra o Billie Holiday.

Sonarán títulos tan inolvidables como I Got Rhythm, Summertime, Lady Be Good o A Foggy Day. Y como plato principal, su mejor obra de concierto relacionada con una película musical: Un americano en París.