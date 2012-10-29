Música antigua y barroca en la Temporada de Euroradio

Radio Clásica continúa ofreciéndoles en directo la Serie de Música antigua y barroca, enmarcado en la Temporada de Euroradio, y que nos llega gracias al intercambio con la Unión Europea de Radiotelevisión.

Este lunes a las 20.00 horas conectamos en directo con la Iglesia de los Jesuítas de Lier, en Bélgica, para acercarles el concierto a cargo del Redherring Ensemble, dirigido por Patrick Denecker. Sobre el atril la Cantata BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste’, de Bach, junto a otras páginas firmadas por Bernhard, Weckmann, Schütz y Schein.