Fallece Hans Werner Henze

Hans Werner Henze decía que la música era “lo opuesto al pecado, la redención, la tierra prometida”. Una tierra prometida que alcanzó tras dedicar toda su vida a la música. Se ha convertido, por derecho propio, en uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

La noticia de su muerte se conoció hace unos días. Su casa discográfica publicaba en su página web una extensa nota en la que decía: "Hans Werner Henze, uno de los más versátiles e influyentes compositores de nuestro tiempo ha muerto". Lo hacía sin precisar la causa del fallecimiento.

Henze deja una extensa producción musical que incluye cerca de 40 obras para teatro, óperas, bandas sonoras, diez sinfonías, conciertos diversos, obras de cámara, oratorios y un réquiem compuesto por nueve conciertos sagrados. Según la nota de su casa discográfica, lo verdaderamente único de este amplio trabajo “es la unión de la belleza atemporal y el compromiso contemporáneo”.

En su catálogo destacan sus colaboraciones con la poetisa austríaca Ingeborg Bachmann, con quien trabajó en obras como El príncipe de Homburg (Der Prinz von Homburg, 1958-59) y El joven Lord (Der junge Lord, 1964), además de en los dramas musicales Elegía para jóvenes amantes (Elegy for Young Lovers, 1959-61) y Las Basáridas (The Bassarids, 1964-65).

Primeros años y etapa alemana Hans Werner Henze nació el 1 de julio de 1926 en Gütersloh (noroeste de Alemania). Hijo de un maestro de escuela, fue el mayor de 6 hermanos. Estudió piano y percusión en el Conservatorio de Braunschweig y continuó su formación en el Kirchenmusikalisches Institut de Heidelberg, donde fue discípulo de Wolfgang Fortner. También fue alumno de René Leibowitz. Henze fue director musical del Deutsches Theater en Constanza (1948-49) y director artístico de los ballets del Teatro de Wiesbaden (1950-53). En su faceta como compositor, su renuncia al serialismo (dogma de la vanguardia musical alemana de postguerra) le supuso el rechazo de muchos de sus colegas. Decidió, entonces, hacer las maletas y en 1953 se trasladó a vivir a Italia donde fijó su residencia hasta poco antes de su muerte.