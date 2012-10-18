Entrevista a Oriol Junqueras
El president d'ERC Oriol Junqueras ha reconegut que vivim moments històrics on Catalunya s'hi juga molt”. Sobre la convocatòria d'un referèndum el president d'Esquerra ha dit que si guanya les eleccions el convocarà d'immediat, i sobre la comparació amb el referèndum d'Escòcia ha considerat que “Espanya amb el Regne Unit no s’assemblen en res, el Regne Unit és molt més democràtic“.
Oriol Junqueras considera que cal internacionalitzar la Catalunya independent i ha dit que li sembla compatible “sentir-se espanyol i voler la independència de Catalunya. Junqueras no esperar 4 anys a fer el referèndum i ha dit que “No sé quina independència vol el senyor Mas“. El president d'Esquerra també s'ha refermat en la afirmació del castellà com a llengua oficial que ha aixecat certa polèmica: ”És absolutament raonable que el castellà també sigui llengua oficial en una Catalunya independent”.
Junqueras també ha parlat de la convocatòria de Vaga General i ha dit que "Estarem al costat dels sindicats el dia de la vaga del #14N".