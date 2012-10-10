La selección española en Radio Exterior

Con motivo del próximo partido de la Selección Española de Fútbol, el día 16 de octubre, Radio Exterior de España emite un programa especial de Tablero Deportivo.

Martes 16, a las 18:45 España – Francia. Para que puedan recibirlo en su totalidad, se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.

Para América desde nuestros emisores en Costa Rica:

América del Norte: 17.850 Khz.

América Central: 9.765 Khz.

América del Sur: 11.815 Khz.