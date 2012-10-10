Polo Vallejo visita Radio Clásica
- Nos presenta el documental Africa the beat y el nuevo disco del Ensemble Basiani
- Visita El rincón de los niños, presentado por Cristina Moreno
Con el documental Africa the beat y el nuevo disco del Ensemble Basiani (Georgia) bajo el brazo, el etnomusicólogo, pedagogo y compositor Polo Vallejo pasaba por los micrófonos de Radio Clásica para dejarnos una serie de reflexiones acerca de la música, la sociedad y la vida muy recomendables para todos los públicos.
El espacio El rincón de los niños recibía a este gran estudioso de la música con el que compartimos sonidos tradicionales de Georgia o Tanzania y la música de Petrushka de Igor Stravinsky, que presentará en el mes de diciembre en el Teatro Real dentro de los conciertos pedagógicos de esta temporada.
Polo Vallejo (Madrid, 1959)
Reconocido internacionalmente en el campo de la etnomusicología y de la pedagogía musical práctica, sus trabajos de descripción y análisis acerca de los wagogo de Tanzania y actualmente de las polifonías profanas y religiosas de Georgia (Cáucaso), son considerados documentos de referencia en el campo de la musicología experimental.
En la actualidad y en colaboración con Simha Arom y el Ensemble Basiani ha editado un CD consagrado a las Polifonías, profanas y religiosas, de Georgia (Ocora/Radio France, 2011). Ha publicado un original libro Mbudi mbudi na mhanga (+2CD, fotos, ilustraciones y transcripciones musicales) dedicado íntegramente al universo musical infantil de los wagogo de Tanzania, con el que ha cosechado un gran éxito de crítica y ventas en todo el mundo.
En el terreno audiovisual y de manera conjunta con el colectivo Samaki Wanne (integrado por Polo Vallejo, Javier Arias, Manuel Velasco y Pablo Vega) ha estrenado este año un un documento musical cinematográfico Africa: The Beat.