Polo Vallejo visita Radio Clásica

Con el documental Africa the beat y el nuevo disco del Ensemble Basiani (Georgia) bajo el brazo, el etnomusicólogo, pedagogo y compositor Polo Vallejo pasaba por los micrófonos de Radio Clásica para dejarnos una serie de reflexiones acerca de la música, la sociedad y la vida muy recomendables para todos los públicos.

El espacio El rincón de los niños recibía a este gran estudioso de la música con el que compartimos sonidos tradicionales de Georgia o Tanzania y la música de Petrushka de Igor Stravinsky, que presentará en el mes de diciembre en el Teatro Real dentro de los conciertos pedagógicos de esta temporada.