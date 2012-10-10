Copias, plagios, homenajes y grandes canciones en una edición especial de '180 grados'

El pasado mes de enero volvimos a escuchar –porque sí- una de las mejores canciones de Oasis, "Whatever". Una canción que los Gallagher incluyeron como bonus track en una edición limitada de su debut y que usaron como single entre ese disco y el segundo. Cuando la escuchamos de nuevo, hubo alguien que señaló que era un plagio de una canción deNeil Innes.

Recordé que un día Marc Ross (Sidonie) me comentó que otra de las canciones enormes de Noel (Gallagher), "Wonderwall’, estaba ‘inspirada’ –descaradamente- en "Bonnie And Clyde" de Serge Gainsbourg con Brigitte Bardot. Y es cierto, el mayor de los hermanísimos de Oasis se declara gran reciclador de grandes canciones, tanto que, en algunas ocasiones, han tenido que ‘pagar’ por ello.

Copias muy evidentes Hay veces, que la copia es muy obvia, como es el caso de "Silence Is Talking" de Reverend and The Makers y una de las canciones de War. Y esto decepciona, si la canción te gusta especialmente y descubres que ya se había hecho antes sin que nadie te avisara. Digo yo que lo podrían poner en los créditos. The Hi-Risers menciona entre sus influencias a The Monkees, a los Everly Brothers, a Buck Owens… pero no dicen nada de The Kinks a pesar de que una de sus canciones tiene la misma guitarra de "All Day and All of the Night". Curioso.

Tributos Pero también están los homenajes, los guiños, como el que los mismos Sidonie hacen a Scott Walker en las trompetas –‘(…) son las rimas del enterrador (..)’- que se escuchan en "Mi Canción de Domingo" (Costa Azul, 2007) y sobre todo, en el riff de guitarra del principio, a The Rolling Stones. Ellos lo admiten. Igual que admitiría Xoel López que "No Es Mi Primera Vez" (Fin de Un Viaje Infinito, 2007) es un clarísimo tributo a "Bigmouth Strikes Again" de sus –queridísimos- The Smiths. Muse asegura que nunca escuchó a Queen pero que se identifica con la evolución que ellos experimentaron –es evidente- y que le gusta recoger elementos de diferentes bandas, incluso mostrar su lado más funky cercano a INXS.