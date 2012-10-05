'La sala', hablamos de teatro en Radio 3

No hace falta que nadie nos diga que son tiempos malos para la lírica. Hablando con precisión, para la lírica, el cine, el teatro… para todo lo que suene a cultura, arte y entretenimiento con sustancia. De ahí que el otro día mi madre –ya sabemos que son sabias también en esto de la difusión de las artes escénicas en la radio- sugiriera que las aventuras, sin retos y dificultades, son menos aventuras.

¿Por qué no abrir una sala radiofónica con prolongaciones en la Red? Una ventana semanal por la que se asomen profesionales que se conocen las tablas al milímetro y pelean desde ellas. Y no sólo intérpretes, también –y ahí está el empeño- todos los actores que participan en el hecho escénico: desde el que nos recibe en la taquilla, hasta el dramaturgo que trabaja en la soledad de su rincón y aquel otro que hace posible que un director, un productor o un cómico se siente ante un micrófono de radio.

No ha habido soborno de por medio a la dirección de Radio 3, salvo un sobre con tres o cuatro entradillas para que vean qué se cuece en los escenarios de toda España. Los que ya tienen localidad de honor son los compañeros de las distintas emisiones de RNE que se están sumando al desafío de construir un puzzle sonoro en el que vosotros, como oyentes críticos, tenéis la última pieza: la que encaja.

Aitana y Carmen Machi debutan en La sala La sala se abre esta semana para recibir a Tamzin Townsend y Aitana Sánchez-Gijón, directora y una de las intérpretes de Babel, adaptación española de la obra escrita por Andrew Bovell. El micrófono rojo de Radio 3 se colará en una función de ¿Quién teme a Virginia Woolf? con el propósito de charlar con Carmen Machi. Descubriremos cómo el teatro puede ser beneficioso –más aún- en estos tiempos que corren con José Manjón, de la compañía Baraka. Todo esto aderezado con música y apuntes: una colección de representaciones exclusivas que sólo podréis oír en Radio 3, recomendaciones de aficionados, teatro para leer a solas o acompañado, zambullidas en nuestro archivo sonoro, etc.