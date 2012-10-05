'Fluido Rosa' viaja a la LABoral de Gijón
- Rosa Pérez dirige una edición del programa en directo el sábado 6 a las 20h
- Escucha anteriores entregas de Fluido Rosa en RTVE.es A la carta
En su apuesta por la difusión del arte contemporáneo, Fluido Rosa se desplaza este fin de semana a la LABoral de Gijón para ofrecer el sábado 6 de octubre de 20:00 a 22:00 un programa de dos horas en directo desde la Sala de Exposiciones de LABoral Centro de Arte de Gijón.
Esta emisión forma parte del programa Presencia activa, una coproducción de LABoral y MARCO-Museo de Arte Contemporáneo de Vigo que muestra, a través de las obras de doce artistas internacionales, la evolución de la performance en sus cincuenta años de existencia y su vigencia en el arte actual.
Instalación y performance según 12 artistas
Presencia activa está comisariada por Sergio Edelsztein (Director del Center for Contemporary Art, Tel-Aviv) y Kathleen Forde (Comisaria independiente y Directora Artística de Borusan Contemporary, Estambul) y todas las obras que incluye son instalacionesen las que la experiencia física es un elemento clave.
La exposición cuenta con la participación de Maja Bajevi, John Bock, Gary Hill, Thom Kubli, Mads Lynnerup, Alastair MacLennan, Sergio Prego, Gema Ramos, La Ribot, Carlos Rodríguez-Méndez, Nerea Santisteban Lorences y SUE-C+AGF.