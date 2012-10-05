'Fluido Rosa' viaja a la LABoral de Gijón

En su apuesta por la difusión del arte contemporáneo, Fluido Rosa se desplaza este fin de semana a la LABoral de Gijón para ofrecer el sábado 6 de octubre de 20:00 a 22:00 un programa de dos horas en directo desde la Sala de Exposiciones de LABoral Centro de Arte de Gijón.

Esta emisión forma parte del programa Presencia activa, una coproducción de LABoral y MARCO-Museo de Arte Contemporáneo de Vigo que muestra, a través de las obras de doce artistas internacionales, la evolución de la performance en sus cincuenta años de existencia y su vigencia en el arte actual.