'El Sótano' cumple 666 programas entre historias de diablos, canciones vetadas y rock'n'roll

“I went to the crossroads, fell down on my knees. I went to the crossroads, fell down on my knees. Asked the Lord above, have mercy now, save poor Bob if you please”.

(Robert Johnson: Crossroads Blues - 1936)(Robert Johnson: Crossroads Blues - 1936)

Si el rock’n’roll comenzó con Robert Johnson, la historia de éste arrancó en un cruce de caminos. Dios no le escuchó, pero sí lo hizo el diablo y en el trato le concedió tocar el blues como nadie lo había hecho antes.

Una de las leyendas mejor alimentadas en la música popular del siglo XX serviría de punto de partida para rescatar unas cuantas piezas de variados estilos y sonidos que cuenten con demonios o diablesas como protagonistas.

Canciones vetadas La música pagana de los negros nunca se desligó de religión y supersticiones, por lo que es normal que el diablo aparezca en muchas de aquellas canciones. Con la eclosión del rock’n’roll y su efecto perverso en la juventud, se intentaron asociar estos sonidos al Maligno. El rock’n’roll asimiló al diablo, pero lo hizo de una forma inocente. Habitualmente era tan solo una metáfora vinculada a todos aquellos comportamientos mal vistos por la sociedad más conservadora. Aún así, las referencias al demonio en los títulos de los años 50 podían llevar a que una canción fuera vetada en las radios.