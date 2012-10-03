Radio 3 te ofrece a Muse presentando 'The 2nd law' en concierto en el E-Werk de Colonia
- Escucha cómo suena el directo de la banda este domingo a partir de las 22:00
- La retransmisión contará con las voces de Virginia Díaz y Santiago Bustamante
The 2nd Law es el nuevo disco de Muse, un álbum que, probablemente, es uno de los más esperados del año y, seguro, uno de los que más controversia ha generado. Las comparaciones con Queen se dispararon en cuanto se abrió con "Survival" para los Juegos Olímpicos. Entonces comenzó el debate: ¿merece la pena o es un fraude?
Lo mejor es escucharlo detenidamente y, sobre todo, sin prejuicios porque lo de las semejanzas con otros grupos pasa a diario y sí, tiene elementos de Freddy Mercury, de Led Zeppelin, de U2… Pero gente como Noel Gallagher lo hacía constantemente en algunas de las mejores canciones que firmó para Oasis y nunca pasó nada.
De esta manera, la conclusión, a nuestro juicio, es que lo nuevo de Muse vuelve a sonar grandioso y lleno de himnos para estadios. Pero es una opinión.
Muse en concierto en Radio 3
Lo de sus conciertos es harina de otro costal. Y aquí sí hay unanimidad: Muse, en directo, impresiona y abruma con una escena futurista apta para muy pocos. Y son ellos tres y un músico más sobre el escenario.
El pasado 20 de septiembre Muse se fue Alemania y estrenó, en el E-Werk de Colonia, cinco de las canciones de su sexto disco –aparte de "Madness", que habían presentado en Agosto- ante 2.000 privilegiados en un concierto que retransmite Radio 3 el domingo, 7 de octubre, a partir de las 22 h, las 21 h en Canarias.
Escucha con nosotros este concierto privado, grabado por Eurosonic y distribuido por la UER (Unión Europea de Radiodifusión).