Radio 3 te ofrece a Muse presentando 'The 2nd law' en concierto en el E-Werk de Colonia

The 2nd Law es el nuevo disco de Muse, un álbum que, probablemente, es uno de los más esperados del año y, seguro, uno de los que más controversia ha generado. Las comparaciones con Queen se dispararon en cuanto se abrió con "Survival" para los Juegos Olímpicos. Entonces comenzó el debate: ¿merece la pena o es un fraude?

Lo mejor es escucharlo detenidamente y, sobre todo, sin prejuicios porque lo de las semejanzas con otros grupos pasa a diario y sí, tiene elementos de Freddy Mercury, de Led Zeppelin, de U2… Pero gente como Noel Gallagher lo hacía constantemente en algunas de las mejores canciones que firmó para Oasis y nunca pasó nada.

De esta manera, la conclusión, a nuestro juicio, es que lo nuevo de Muse vuelve a sonar grandioso y lleno de himnos para estadios. Pero es una opinión.