Amaral, a la conquista de Europa y Latinoamérica

La versión de una versión. Así han definido Amaral su interpretación de "Heroes", original de David Bowie y de Brian Eno, pero adaptada a partir de la óptica efervescente de Parálisis Permanente, la propuesta lúgubre y adictiva de Eduardo Benavente y Ana Curra.

Esta es una de las tres versiones que Juan y Eva están grabando con motivo de la edición de un recopilatorio de sus canciones en la etapa de la discográfica EMI, y que se editará fuera de España. Ese es el espacio al que la banda zaragozana pretende dedicar su tiempo los próximos meses, planeando una "conquista" de América y de Europa. Trabajando de nuevo desde cero en muchos países (En Lima, Perú, tocarán por primera vez el 21 de noviembre).

Y de esta manera será también como se compongan las nuevas canciones de Amaral. De hotel en hotel, reuniendo ideas... por ahora, Juan y Eva pretenden cerrar la Gira de Hacia lo Salvaje los días 16 y 18 de octubre (el 18 está agotado) en la sala La Riviera de Madrid y el 20 en Barcelona (Razzmatazz). Su camino seguirá transitando sendas hacia otros lugares. Hacia lo salvaje.