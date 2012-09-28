Entrevista a José Bono
José Bono és expresident de Castella-La Manxa, ex-ministre, exdiputat, ex-president del Congrés dels Diputats i, ara, escriptor. Amb aquesta condició, s'acosta a "Confidències" i ens presenta el primer volum del seu Diari, que ha escrit durant 20 anys: "Les voy a contar"...
Amb aquest testimoni i part activa de la Història recent d'Espanya, parlem de les aspiracions independentistes de Catalunya. Bono diu que espera que s'imposi el bon sentit i que es reconegui el tret diferencial català, perquè el "café para todos" va ser una sortida en aquell moment, però no la solució definitiva.
Sobre l'actualitat política de Catalunya aquestes darreres setmanes i la decisió del president Artur Mas de convocar eleccions i apostar per aconseguir 'estructures d'estat' per Catalunya José Bono ha explicat que "No veig a Mas ni a Duran Lleida com a bolxevics que vulguin acabar amb el règim constitucional espanyol". Bono no s'imagina una Espanya sense Catalunya ni haver de considerar estrangers veïns del seu poble. L'expresident del Congrés creu que al final s'imposarà el bon sentit i espera que es reconeguin les diferències de Catalunya.