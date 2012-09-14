Juanjo Mena en los PROMS de la BBC
- Dirige a la Orquesta Filarmónica de la BBC en páginas de Wagner y Bruckner
- Escuchamos el estreno de Credo, de James MacMillan
Radio Clásica continúa ofreciéndoles algunas de las citas más destacables de la última edición de los PROMS de la BBC. Este viernes a partir de las 20.00 horas, recuperamos el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de la BBC y una de las batutas españolas más solicitadas del panorama actual: Juanjo Mena.
En programa escuchamos el Preludio al Acto I de Tristán e Isolda, de Richadr Wagner; la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner y el estreno de Credo, de James MacMillan, una obra para la que se contará con diversas formaciones vocales: el Coro de Cámara de Manchester, el Coro Northern Sinfonia, y los Rushley Singers.
Juanjo Mena
Hermano del también aclamado contratenor Carlos Mena, Juanjo se ha convertido en uno de los directores más solicitados del panorama musical, siendo reclamado habitualmente por las orquestas más prestigiosas de Europa.
Nacido en Bilbao en 1965 tuvo la gran fortuna de estudiar con algunos de los mayores maestros, tanto nacionales como internacionales, como Carmelo Bernaola, su amigo y mentor, Enrique García Asensio, y Sergiu Celibidache, reconocido como uno de los mejores directores del siglo XX. Juanjo Mena ha liderado a la mayoría de orquestas españolas, pero cabe destacar su labor con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, formación a la que ha conseguido dar calidad y nombre más allá de las fronteras. Por su intensa trayectoria profesional y su dedicación, Radio Nacional le concedió en 2000 el Premio Ojo Crítico.