Juanjo Mena en los PROMS de la BBC

Radio Clásica continúa ofreciéndoles algunas de las citas más destacables de la última edición de los PROMS de la BBC. Este viernes a partir de las 20.00 horas, recuperamos el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de la BBC y una de las batutas españolas más solicitadas del panorama actual: Juanjo Mena.

En programa escuchamos el Preludio al Acto I de Tristán e Isolda, de Richadr Wagner; la Sinfonía número 6 de Anton Bruckner y el estreno de Credo, de James MacMillan, una obra para la que se contará con diversas formaciones vocales: el Coro de Cámara de Manchester, el Coro Northern Sinfonia, y los Rushley Singers.