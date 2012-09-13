Escucha 'Camarón 20 años después', el homenaje al cantaor desde la Bienal de Flamenco

Radio 3 ofreció en directo el estreno del espectáculo Camarón 20 años después. Un montaje que sirve de homenaje a la figura y a la obra de Camarón de La Isla y que forma parte de la programación de la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla.

En el espectáculo, que recrea los cantes del genial cantaor de la Isla, hay baile, cante y toque, participa una Big Band flamenca, y al cante están Duquende, Remedios Amaya, La Susi y Diego Carrasco. Como artistas invitados también suben al escenario el cantaor Arcángel o el guitarrista Raimundo Amador.

Esta producción, que tuvo lugar en uno de los nuevos escenarios de la Bienal, es un estreno del evento sevillano y en la dirección musical ha participado Tomatito.

El gran tributo a Camarón Nada más abrirse el telón, el cantaor Diego Carrasco, acompañado por la orquesta, tres palmeros y una guitarra flamenca improvisó su particular homenaje con unos cantes que repetían como estribillo el nombre del homenajeado, "José Monge Cruz", contestado por el coro flamenco con una exclamación de "presente". "Para el alma del más grandioso" dedicó Remedios Amaya, ataviada de negro, sus tangos y bulerías, con los que ha ofrecido una muestra de veteranía, fuerza y carácter, seguidos en el escenario por el ritmo de la guitarra eléctrica de Raimundo Amador, que interpretó el tema de Pata Negra titulado "Lunático", seguido de "Ay, José". La Susi, una de las más "camaroneras" de las cantaoras, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar dos temas de La leyenda del tiempo, la "Nana del caballo" y el que dio título al disco, cuya letra fue coreada por parte del público: "Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño". Las tarantas, los tangos y un fandango de Duquende, quien siendo muy joven compartió escenario con Camarón, también fueron muy celebrados por el público, antes de que Arcángel, cantaor de una generación más joven que se ofreció para participar en este homenaje, interpretara las cantiñas de "Tu mare Rosa", la seguiriya "Campanas del Alba" y la "Canastera". Arcángel ha dirigido unas palabras al público para decir que aunque era el único de los intérpretes de este homenaje que no conoció a Camarón reconoce su legado artístico como algo que le es propio. El hijo de Camarón, Luis Monge, salió al escenario tras Arcángel para, con su guitarra, acompañar unas bulerías y agradecer el homenaje en nombre de su familia a todos los intérpretes y al público de Sevilla, mientras que el baile de Paloma Fantova puso el broche final.